Provincies en gemeentes: transformatorstation kan het beste bij Eemshaven

De provincies Fryslân en Groningen, negen gemeentes uit de beide provincies en twee waterschapen zeggen in een voorlopig advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat Eemshaven de beste locatie is. Die regio in het noordoosten van Groningen moet dan wel compensatie krijgen voor de negatieve effecten van de aansluiting.

Eind dit jaar definitief

Eind dit jaar geven de partijen en definitief advies en dan neemt ook het ministerie een besluit.

Het transformatorstation is nodig om de energie die wordt opgewekt in het nieuwe windpark met een kabelverbinding over te brengen naar het vasteland. Het ministerie keek daarvoor naar drie locaties: Burgum, Eemshaven en Vierverlaten.

Uit een adviesrapport, dat maandag openbaar is geworden, kwam al naar voren dat Burgum niet de meest geschikte locatie is. Een transformatorstation daar zou problemen opleveren voor het milieu.

Burgumer actiegroep blij

Klaas de Haan van actiegroep Noardermar is verheugd dat er nu naar de Eemshaven wordt gekeken. "Wij vinden het heel slecht voor het toerisme als het station hier wel zou komen, in het bruizende hart van Fryslân. Zo'n station zorgt voor een lage bromtoon die geluidsoverlast geeft en bovendien de kwaliteit van leven naar beneden haalt. Wij zijn blij dat gedeputeerde Poepjes naar ons kritiek heeft geluisterd."