Korpsen mogen weer los, wel eigen spuugbakje meenemen

Een van de korpsleden die maandag meteen ging blazen, is Johan Meesters. Hij is voorzitter van het OMF, de organisatie van muziekverenigingen in Fryslân. Meesters is blij dat ze nu weer mogen beginnen. Vanwege de coronacrisis hebben ze ruim drie maanden stilgelegen.

Spuugbakje

De orkestleden moeten hun handen desinfecteren en zelf drinken meenemen. Maar de opvallendste maatregel is wel het spuugbakje. Dat is noodzakelijk omdat in blaasinstrumten condens vermengd met spuug ontstaat. Voor de coronacrisis veegden de muzikanten hun instrumenten bvaak droog met een doekje, of ze lieten het op de grond druppelen, maar nu moeten het in een bakje dat ze zelf ook weer mee naar huis moeten nemen.

De muziekkorpen mogen weer beginne na publicatie van een onderzoek. Er liep een onderzoek in Nederland, maar een vergwelijkbare studie in Duitsland was eerder klaar. Daarom zijn de adviezen en protocolln uit het Duitse onderzoek opgevolgd.

In twee groepen oefenen

Bij de koepelorginsatie OMF zijn ongeveer tweehonderd muziekverenigingen aangesloten. In een fanfare of harmonie-orkest kunnen wel vijftig leden zitten en dan kan het met de noodzakelijke tussenruimte wel eens problemen opleveren met de grootte van de oefenruimte. Want, passen ze er allemaal wel in, vraagt Meesters zich af. In sommige gevallen betekent het in twee groepen repeteren. Wat ook wel voorkomt, is dat muziekverenigingen oefenen in dorpshuizen of sporthallen die nog niet open zijn. Daarom moeten ze in overleg treden met het bestuur van het dorpshuis of met de gemeente.