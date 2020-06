De Fûgelhelling krijgt 500 vogels meer binnen in coronatijd

Volgens Strikwerda hadden deze 500 vogels niet perse acute hulp nodig. "Mensen zijn vaak te vlot met het brengen van vogeltjes. Jonge spreeuwen of lijsters die springen wel vaker uit het nest en dat is heel normaal. Dan is niet altijd nodig om die dieren op te pakken en naar ons te brengen."

Dieren niet aanraken

De Fûgelhelling krijgt niet alleen veel extra vogels binnen, maar ook andere dieren worden naar het opvangcentrum gebracht. "Hetzelfde geldt ook voor hazen. Dan vinden mensen een kleine haas in het land en denken dat het sneu is. Een hazenmoeder verspreidt altijd haar jongen over het land, zodat de kans kleiner is dat een vos of een ander roofbeest het hele nest in één keer leeg rooft. Laat die hazen dus vooral liggen, de moeder is wel in de buurt. Dat geldt ook voor reekalveren. Je kunt ons beter eerst bellen voor advies wat je moet doen, dan dat je dat dier wel oppakt. Dan ruikt het jong naar mensen en staat de moeder het af."

Strikwerda zegt dat sommige dieren ook gewond zijn. "Dan heeft een kat een jong vogeltje bijvoorbeeld al te pakken gehad en in zulke gevallen is het wel van belang dat ze worden geholpen, want een bacterie van een kat kan dodelijk zijn voor een vogel."

Droogte

Ook de droogte speelt mee. Nu er de laatste weken niet veel regen is gevallen, is het voor jonge vogels moeilijker om water en eten te vinden. Voor de Fûgelhelling is het verzorgen van al die dieren een uitdaging, want door dezelfde coronacrisis zijn er minder vrijwilligers. "Wat je kunt doen is wat kattenvoer en water neerzetten voor de vogels, dan redden zij zich er wel mee. Houd de kat dan vooral binnen, want anders gaan de vogels er toch nog aan. As de vogels kaal of gewond zijn, hebben ze wel extra zorg nodig en kan de Fûgelhelling worden gebeld."

Vrijwilligers

Veel vrijwilligers van de Fûgelhelling vallen in de risicogroepen van het coronavirus. "Wij moeten nu dus meer werk doen met veel minder mensen. Dat is dus wel aardig aanpoten", besluit Strikwerda.