Fryslân koploper in verbod op ballonnen oplaten

In veertien van de achttien Friese gemeenten is een verbod ingesteld om ballonnen op te laten. It fenomeen is schadelijk voor dieren, omdat die denken dat het om voedsel gaat. Bovendien raken ze verstrikt in de linten waarmee de ballonnen worden opgelaten. Over heel Nederland gezien verbieden steeds meer gemeenten het oplaten van ballonnen. De vier Friese gemeenten waar het nog wel is toegestaan, werken met een ontmoedigingsbeleid. Het betreft de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Oost- en Weststellingwerf. Men moet daar een ontheffing aanvragen of het moet worden gemeld.

Kustgebieden lopen voorop

De stichting ziet een sterk verschil in beleid tussen de provincies aan de kust en in het binnenland. Groningen, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland scoren boven het landelijk gemiddelde. Limburg heeft het laagste percentage van gemeeenten met een verbod op het oplaten van ballonnen, Daar is het in 13 procent van de gemeenten verboden.