Kermismensen naar Den Haag uit angst voor toekomst: seizoen wordt steeds korter

De vrouwen gaan naar Den Haag omdat ze perspectief willen hebben. "Wij willen een stip aan de horizon hebben, dat we zeggen: daar kunnen wij naar toe werken", legt Atze Lubach van de landelijke vereniging van kermisexploitanten uit. "En als dat nu 1 september is, het liefst wil iedereen zo snel mogelijk weer open. Dat is belangrijk, want anders is ons seizoen al bijna weer voorbij. Het wordt al een heel kort seizoen met maar twee maanden te gaan, september en oktober. Veel verenigingen en stichtingen hebben hun festiviteiten al geannuleerd, dus wat blijft er dan straks nog over. Dat is één."

"Het andere is; wij hebben begin april een duidelijke aanvraag gedaan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een noodfonds voor de kermismensen. Daar hebben we tot nu toe nog geen officiële reactie op gekregen. Alleen maar door de lobbyen, zover wij nu geïnformeerd zijn komt er veel te weinig uit de generieke maatregel voor de kermismensen." Het hele seizoen voor de kermismensen is weg. Ze krijgen geen inkomsten meer. Dat houden zij niet vol met alle investeringen die er begin dit jaar zijn gedaan.