Natuurmuseum Fryslân wilde scoren met expositie 'GIF', maar de coronacrisis zette alles in stilstand

GIF als Blockbuster

"We hadden GIF als blockbuster geprogrammeerd. In de eerste weken hadden we al 13.000 bezoekers over de vloer en toen moesten we dicht. De bedoeling was om met deze tentoonstelling echt een 'print' neer te zetten en te laten zien wat wij als museum kunnen. En met een bijzonder boeiend onderwerp." Het Natuurmuseum had 100.000 bezoekers uit Noord-Nederland en Duitsland willen trekken met de expositie.

165 bezoekers per dag

Sinds juni mogen de musea weer open, maar wel onder strenge voorwaarden. "Wij merken dat mensen terughoudend zijn met het boeken van tickets. De spontaniteit is wat weg om zomaar langs te komen. Mensen zijn wat voorzichtiger, dat is trouwens een tendens in heel Nederland." Het Natuurmuseum mag op basis van zijn oppervlakte 165 mensen per dag ontvangen, en dat maakt het voor het museum wel heel lastig om het gewenste aantal bezoekers te krijgen. "Het is voor ons een uitdaging om de boel straks goed op orde te krijgen. We hadden gehoopt dat we onze reserves dit jaar konden plussen, maar dat gaat nu niet gebeuren. We zijn nu scenario's aan het doorrekenen en aan het bekijken wat dit voor gevolgen heeft voor ons museum aan het einde van het jaar."