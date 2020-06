De bevrijding van Schier kwam pas weken later

Kalm

Op het eiland was al een groep van 600 Duitsers gelegerd, die deel uitmaakten van de verdedigingslinie 'Atlantikwall'. In de duinen woonden ze in het 'Schleidorp'. De bevolking van Schier telde tijdens de oorlog ongeveer 700 mensen. Het bleef relatief rustig op het eiland, er was geen sabotage of verzet. De Duitse bezetter gaf de eilandbewoners de boodschap: 'Als wij geen last van jullie hebben, dan zullen jullie geen last hebben van ons.' Terwijl dertig kilometer verderop in Groningen mensen werden doodgeschoten, verliep op Schier het leven vrij kalm.