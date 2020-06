Kringloopwinkel Het Lichtpunt in Kollumerzwaag na drie maanden weer open

Het Lichtpunt is een populaire bestemming in de regio, ook omdat je er andere mensen kunt ontmoeten. "De koffiebar is nu dicht, maar we hebben wel een party-tent staan waar we koffie schenken. Uren blijven hangen is er echter nu even niet bij en dat is wel jammer, want mensen kwamen ook altijd bij Het Lichtpunt om elkaar te ontmoeten."

In de periode dat de kringloopwinkel dicht was, zijn er geen huisontruimingen geweest en konden er ook geen spullen langs gebracht worden. "Er was geen verkoop en ook geen inbreng. Dat komt nu straks allemaal weer op gang. De eerste afspraken staan alweer ingepland", vertelt Kooistra.

Crisisopvang open

Van de opbrengst van de spullen die Het Lichtpunt verkoopt, wordt crisisopvang gefinancierd voor mensen die in nood zitten. "Die crisisopvang kon in de coronatijd gelukkig wel gewoon doorgaan en dat is ook gebeurd." De stichting heeft zo'n 200 vrijwilligers van wie een deel actief is binnen de nachtopvang. "Veel van onze vrijwilligers zitten in de risicogroep van 70 plus. Sommigen hebben aangegeven dat ze hun werk voorlopig niet durven uit te voeren. De betaalde krachten in de crisisopvang konden wel werken, maar voor de vrijwilligers moest een nieuwe werkwijze worden gevonden."