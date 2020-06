Opstand over lelievelden bij Wijckel

Er is niet veel kennis over de effecten van de bloembollenteelt op de omgeving en een groep verontruste bewoners heeft zich daarom verenigd. In Wijckel en omgeving worden met name lelies gekweekt en de oppervlakte van deze teelt neemt ieder jaar toe. De bedoeling is dat er aanstaande donderdag een informatieavond wordt gehouden voor genodigde gasten, maar omdat het zo enorm leet in het dorp en er vele mensen worden verwacht, is het nog niet zeker of deze avond wel kan doorgaan in verband met de coronaregels.

Maandag kwam een groep van zo'n acht bezorgde inwoners bijeen. Een van hen is Jerry Kramer, die naast zo'n perceel woont. De groep mensen was enorm verrast dat er zo'n ophef ondertussen is ontstaan over dit onderwerp, een teken dat het breed leeft in de dorpsgemeenschap.