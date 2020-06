Boeren mogelijk vaste Waterschapszetels kwijt fêste Wetterskipssitten kwyt

Volgens de commissie zouden de politieke partijen in het waterschap goed genoeg in staat zijn om de belangen van iedereen af te wegen. En dus ook de belangen van de boeren en natuurorganisaties. Deze groepen hebben nu nog een vast aantal zetels in het bestuur. Ook in de Tweede Kamer waren er geluiden dat de vaste zetels voor boeren en natuurorganisaties ondemocratisch zijn.

Provinciaal toegewezen

Bij alle waterschappen in Nederland worden nu zeven tot negen zetels automatisch gereserveerd voor boeren, bedrijven en natuurorganisaties. Het hangt van de provincie af hoeveel zetels voor deze groepen gereserveerd worden.

Volgens de adviescommissie kunnen specifieke belangen ook op een andere wijze naar voren gebracht worden, zoals met een adviesraad met zetels in een adviescommissie.

Onbegrip

Het adviesrapport zal de komende tijd besproken worden met onder andere de waterschappen en de andere partijen. LTO Nederland heeft al laten weten dat ze het advies over het opgeven van de gereserveerde zetels niet snappen. "Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit het advies is van de commissie", zo zegt Trienke Elshof van LTO Noord.

"Wij vinden het slecht onderbouwd", aldus Elshof. "In het belang van twee belangrijke sectoren vinden wij het heel jammer dat dit nu gebeurt." LTO heeft onder andere zorg over de kennis die politici hebben als het gaat om heel specifiek agrarische zaken.

Volgens Elshof proberen de boeren en natuurorganisaties altijd om genoeg kennis in hun vaste zetels te krijgen, zodat de keuzes goed onderbouwd genomen kunnen worden. "Hoe komt het straks als er keuzes gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld peilen of andere waterhuishoudelijke ingrepen?"