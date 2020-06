Bureau onderzocht effect transformatorstation: Burgum niet meest geschikte plek

Voor het nieuwe windpark boven de Waddeneilanden moet een kabelverbinding komen om de elektriciteit die wordt opgewekt over te brengen naar het vaste land. Ook een transformatorstation is nodig, en daarvoor kijkt het ministerie naar drie locaties: Burgum, Eemshaven en Vierverlaten. In Burgum is de tegenstand groot: een actiecomité verzet zich al een tijd tegen de komst van dat transformatorstation. Een bureau heeft nu gekeken naar de effecten van het station.