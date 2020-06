Statenlid Posthumus over herverdeling rijksgeld: "Het is heel scheef allemaal"

"We zijn al in actie komen", zegt Statenlid Sybren Posthumus. "We hebben een open brief gestuurd naar de colleges van de provincie Fryslân en Groningen en zullen het komende woensdag in de Staten bespreken."

Actie is volgens Posthumus nodig omdat het plan grote negatieve financiële gevolgen heeft voor plattelandsgemeenten. "Het kost Fryslân 10 miljoen per jaar. Daar kun je heel wat bibliotheken en zwembaden voor openhouden. We moeten er niet aan denken dat dit doorgaat. De provincie moet daarom met de gemeenten in actie komen."

Volgens hem moeten de Staten een duidelijk signaal naar het Rijk afgeven dat dit anders moet. "De kleinere gemeenten met minder dan 100.000 inwoners zijn de dupe en dus ook de inwoners als alles wordt wegbezuinigd. Het geld gaat nu naar de grote steden, maar die hebben al via bestaande gelden extra bijdragen voor sociale problemen. Het is heel scheef allemaal."