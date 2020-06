Euforie in horeca is na een week alweer weg

Cafe Wouters in het centrum van Leeuwarden had een prachtige eerste dag, maar ziet nog wel ruimte voor verbetering, zo vertelt Sandra Frank. "De maandag was een fantastische dag, maar dat is langzamerhand wel wat weggeëbd. Ik denk dat dit in sommige gevallen angst is, en dat het te maken heeft met de onbevangenheid." Mensen moeten tegenwoordig namelijk reserveren als ze ergens wat willen eten of drinken. En dan is de spontaniteit van 'ergens aanwaaien' volledig weg.

Thuiswerken

Bij Wouters merken ze verder de gevolgen van de grote veranderingen in de kantoorgebouwen in Leeuwarden. "Wij draaien onze lunch op de zakelijk markt", legt Frank uit. En net die zakelijke lunch is volledig weggevallen nu een groot deel van de medewerkers thuis werkt. "De stad is overdag een stuk leger."

Langzamerhand komen er wel weer wat toeristen, "dat is mooi. Wij hebben natuurlijk de mazzel dat we hier weinig besmettingen hebben gehad."