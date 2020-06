Spelletjes in staf Cambuur: "Peter deed tok-tok in het gezicht van de vierde official"

Kip bij de vierde official

Dat de sfeer in de technische staf van Cambuur goed is, bewijst de anekdote die Bosschaart vertelt over de dag dat de club uit speelde tegen FC Eindhoven. Van der Heide en Bosschaart spelen het spelletje 'steen-papier-schaar' met keeperstrainer Peter van der Vlag. "Peter verloor die dag. We hebben hem de opdracht gegeven dat hij een kip nadoet, als we de vierde official een hand geven", vertelt Bosschaart.

Toen ze in het Jan Louwers Stadion aankwamen, liepen ze samen met de vierde official door de catacomben. "Dus ik tik Sandor aan en zei: we geven die man een hand. Eerst Sandor, toen ik en toen moest Peter wel mee. Dus hij doet midden in zijn gezicht: tok tok! Achteraf denk je bij jezelf: dat is niet heel slim", lacht Bosschaart. "Hij moest iedere keer dat de vierde official iets zei, een kip nadoen. De vierde official zei letterlijk: 'Waar heb ik dit aan verdiend?' En zo doen we steeds spelletjes. Koffie halen met steen-papier-schaar. We zijn van het opdrachten geven."