Noardeast-Fryslân dik vier miljoen euro in de min

Dat het tekort minder groot is dan eerst gedacht komt ook doordat er extra geld vanuit het Rijk is gekomen vanuit het klimaatakkoord. Dit geld is in 2019 nog niet besteed.

Daarnaast zijn er een aantal activiteiten door omstandigheden niet van start gegaan, of nog niet afgemaakt. Dit geldt onder andere voor de Dorpsontwikkelingsmaatschappij en de invoering van de omgevingswet.

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân praat op 2 juli over de jaarrekening.