Vijfde Elfstedentocht van vrienden uit Schettens ook gelukt: "We zijn kapot, maar euforisch"

Eerder deden Jelko Buma, Reinder van Abbema, Sijmon van Abbema en Sander Spijksma de tocht al op de fiets, de step, schaatsend en wandelend.

"We zijn er bijna", zegt Sander Spijksma. "Dit is een euforisch moment, we komen bijna bij de laatste brug en zijn dan in Heeg." Ze zijn vrijdag begonnen met de tocht en vooral de tocht van Dokkum naar Sneek is vlot verlopen. "We hadden de wind vol in het zeil en wilden zo snel mogelijk door." Ze hebben wel slecht weer gehad onderweg. "Het was zwaar, koud met veel regen."

In de afgelopen 3 dagen hebben ze maar 6 uur geslapen. "We zijn kapot, onze ogen zijn heel klein en rood, maar het gevoel is goed."

Diana de Groot belt dinsdag in De middei fan Fryslân nog eens met de mannen om terug te kijken op hun avonturen.