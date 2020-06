Sytze de Haan en Anne-Goaitske Breteler beginnen Friese podcast

Beide hebben ze heel wat afgereisd en gezien, maar bij beide komt de liefde voor Fryslân en het Fries altijd weer naar boven drijven. De vrienden Anne-Goaitske Breteler van Ternaard en Sytze de Haan van Holwerd hebben bedacht om een podcast te maken.

"We vragen onszelf luidop af wat het betekent om in Fryslân te wonen en wat dat met het Fries te maken heeft en in hoever we dat in het dagelijks leven tegenkomen. En we zijn al heel lang bevriend en vinden het leuk om met elkaar te praten. Toen dachten we dan zetten we er een microfoon onder en zien we wel wat eruit komt", licht Anne-Goaitske Breteler toe.

Na de pilot zullen ze nu de eerste echte aflevering opnemen. "We doen elke keer een thema en dat zou vandaag zijn hoe het is om op te groeien op het Friese platteland, maar vanwege de actualiteit praten we nu over Black Lives Matter en hoe we daarmee te maken hebben", vertelt Sytze de Haan. "En dat doen we lekker informeel, soms met een drankje erbij", vult Anne-Goaitske aan.

Met de podcast voor en door Friezen willen ze zich meer bewust zijn van het gebruiken van het Fries. "Doordat ik weet dat we één keer in de twee weken de podcast opnemen, ben ik mij er nu al meer bewust van: wat is er gebeurd dat typisch Fries is. Misschien vinden luisteraars dat leuk, maar kunnen zij ook nadenken over wat Fries voor hen betekent. We hebben ook de categorie 'het Friese moment van de week' en nu al kijk ik meer om mij heen", zegt Breteler.

De Haan gebruikt het Fries niet zoveel in het dagelijks leven, maar is er nu meer bewust mee bezig. "Mijn Fries is niet perfect, maar ik ben wel trots dat ik Fries ben en dat willen we laten zien."

"Het meeste dat gemaakt wordt, heeft de insteek van correct Fries, maar het is niet de bedoeling dat Fryslân karikaturaal tentoon wordt gesteld. Ik wil laten zien hoe een 24-jarige op het platteland naar Fryslân kijkt", besluit Greteler.