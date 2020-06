Gestreepte dolfijn uit haven Harlingen heeft waarschijnlijk de weg terug gevonden

Dat een gestreepte dolfijn in een haven wordt gezien, is opmerkelijk vertelt Annemarie. "Dit is heel uniek. Een dolfijn in de haven is sowieso opmerkelijk, maar de gestreepte dolfijn is helemaal bijzonder. Het is het achtste dier dat in deze eeuw is gespot. Deze dieren leven normaal in grote sociale groepen, waarbij de mannetjes regelmatig van groep wisselen. Het kan zijn dat dit dier daardoor alleen leeft, maar het kan ook gebeuren dat hij is verstoten door de groep en daardoor even geen groep heeft."

De dolfijn werd donderdag voor het laatst gespot. Daarom heeft Annemarie goede hoop dat het dier de weg naar zee terug heeft gevonden. "Wanneer mensen denken het dier te zien, dan horen we dat graag. We kunnen hem dan helpen om naar de Noordzee te zwemmen."