Manifestatie bruine vloot vindt plaats bij het eiland Pampus

Schipper Daan Delforterie is een van de schippers die met zijn schip De Grote Beer uit Harlingen naar Pampus vaart. Hij is blij dat hij eindelijk weer mag varen. "Dit is wat we zo missen. Ik heb vanochtend de motor gestart na drie maanden. Dat is hartstikke pijnlijk, om naar een schip te kijken dat stilligt. We hebben het schip de afgelopen tijd opgeknapt en hadden grote plannen. Dat we nu stilliggen is pijnlijk. Zeker ook omdat we niet weten hoe we onze onderneming kunnen voortzetten. Die onzekerheid is vreselijk. We zitten in ontzettend zwaar weer."

Het belooft een prachtig schouwspel te worden met al die historische schepen bij Pampus, verwacht Delforterie. "We willen met elkaar onze passie laten zien voor de chartervaart. Ik heb hier heel erg naar uitgekeken. We hebben de dagen echt afgeteld. We hebben vannacht weer op het schip geslapen, dat was echt heerlijk."