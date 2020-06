Friese touringcarbedrijven doen niet mee aan landelijke actie, maar zien het als signaal naar de overheid

Bij ITS reizen in Bolsward staan de vijf bussen ook stil. "Er is geen vraag naar, want het is niet rendabel om een bus te boeken", vertelt eigenaar Anne Mulder. "De huurprijs blijft gelijk, dus de prijs per persoon gaat omhoog en dat komt dan vaak boven het budget om een bus te huren."

De actie om met 30 man in de bus te zitten, is volgens Mulder een statement naar de regering. "We doen niet mee omdat we ons aan de regels van het RIVM willen houden, maar met de actie willen we het signaal afgeven dat er iets moet gebeuren. Het seizoen loopt van april tot oktober en we missen nu de helft van onze omzet. Dus het is tijd om om daar aandacht voor vragen." Alle touringcarbedrijven staan in contact met elkaar en hopen samen invloed te hebben op de overheid en zo steun te krijgen.

Met het protocol is het veilig om passagiers te vervoeren. "Mensen stappen achterin en tussen de passagiers moet een bankje vrij blijven en ook achter de chauffeur moeten enkele plekken vrij blijven en mensen hebben een mondkapje om."

Hij vindt het wel vreemd dat hij als touringcar niet mag rijden, maar als zijn bus wordt ingezet bij bijvoorbeeld vervangend vervoer door de NS mogen er wel 30 mensen in de bus.