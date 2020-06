Poppodium Bolwerk in Sneek komt met 'coronaproof' concert

Poppodium Bolwerk in Sneek organiseert op 27 juni een 'coronaproof' concert met de rock/metalband Anquest. Het is voor het eerst sinds drie maanden dat er weer een show wordt gehouden in het Bolwerk. Sinds 1 juni is het onder strikte voorwaarden weer toegestaan om een concert te organiseren voor maximaal 30 mensen. En dat is natuurlijk maar een handjevol. Op 20 juni is er, als voorbereiding, een testconcert met alleen de medewerkers.