Bruine vloot vraagt om noodfonds: "Ook wij houden het hoofd niet langer boven water"

Zo'n 175 historische schepen doen mee aan de manifestatie. Doel is om te laten zien dat ook deze sector wordt getroffen door de coronamaatregelen. En dat is hard nodig, vindt Dijkstra. "Vraag mensen wat de bruine vloot is en zo'n 80 procent heeft geen idee wat het is. Wij willen ons product laten zien, maar wij vragen ook om een noodfonds. Deze schippers overleven misschien de crisis niet. Dit is wel ons cultureel erfgoed."

Ver van normaal

Schippers van de bruine vloot vervoeren gasten over het Nederlandse water op hun schepen. Dat ligt op dit moment helemaal stil. Dijkstra: Mensen denken: jullie kunnen toch weer varen, dus waar hebben jullie het over. Maar veel afspraken zijn afgezegd. Wij moeten weer nieuwe contracten vastleggen met klanten. Als mensen met de helft van de mensen willen varen maar wel dezelfde prijs willen betalen, dan kan het uit. Maar veel mensen willen dat niet. Dat lukt niet. Wij zijn nog ver van een normale situatie."

Slecht vooruitzicht

Daarom heeft de bruine vloot hoognodig behoefte aan een noodfonds. Dat moet een fonds zijn waar schepen geld uit kunnen krijgen om hen te behouden voor de toekomst. "Met de financiële steun die wij nu kunnen krijgen, overleven we de crisis niet", voorspelt Dijkstra. "Normaal loopt onze agenda voor komend jaar nu al vol. Maar er wordt helemaal niet geboekt. Ook voor komend jaar ziet het er heel slecht uit."