Prokkelweek dit jaar langer dan normaal vanwege coronavirus

Rebekka Houwer is van Talant, een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking onderdak en zorg biedt en ook meedoet aan de Prokkelweek. "We doen er alles aan om ondanks de coronacrisis de verbinding te zoeken. We doen dit jaar veel meer online. En er is iedere dag een koffietijd-uurtje om 16.00 uur. Mensen kunnen dan met elkaar praten over wat ze meemaken. We zoeken dat soort activiteiten om de verbinding te behouden."

Vorig jaar won Talant de Gouden Prokkel, omdat ze met diverse activiteiten de verbinding zocht tussen mensen met en zonder beperking. Dat is nog steeds hard nodig, vindt Houwer. "Je merkt dat mensen zonder beperking geen of een heel klein netwerk hebben. Met de Prokkelweek proberen we dat netwerk te vergroten. We zien deze ene week als voorbeeld voor de rest van het jaar om een netwerk te bouwen tussen mensen met en zonder beperking. Dat blijft nodig."