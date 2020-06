Basisscholen weer volledig open: "Samen kunnen we het schooljaar toch nog mooi afsluiten"

Peter Braam is directeur van de christelijke basisschool De Regenboog in Dokkum. Hij is blij dat alle leerlingen weer in de klas zitten. "Het verschil met de afgelopen weken is niet zo groot, alleen zijn de klassen nu wat voller." Toch heeft dat wel effect op de coronamaatregelen, merkt Braam. "Met deze volle groepen is het waarborgen van anderhalve meter afstand tussen de docent en de kinderen bijna niet te doen. Als je 25 tot 30 kinderen in de klas hebt, dan kun je als meester of juf eigenlijk niet eens langs de kinderen lopen."

Alle docenten op De Regenboog mogen zelf weten of ze wel of niet weer voor de klas willen staan. Braam: "We geven leerkrachten zelf de keuze of ze wel of niet les willen geven. Wij gebruiken spatschermen, als docenten dat willen. De kinderen wennen daar heel snel aan. Ze geven al een high five tegen het scherm aan."

Braam was erg te spreken over de afgelopen weken, waarin de helft van de kinderen weer in de klassen zat. "Kun je echt wat extra tijd aan de kinderen besteden. Dat wordt met volle klassen weer wat lastiger. Maar wij hebben nog vier weken te gaan, dus het is mooi dat wij het schooljaar zo met ons allen kunnen afsluiten."

Niet voor alle kinderen heeft de coronacrisis negatieve gevolgen gehad, merkt Braam. "Er zijn uitschieters, zowel naar onder als naar boven. Er zijn ook kinderen die het thuis heel goed hebben gedaan. Kinderen die door alle rust echt opgebloeid zijn. Dat is de andere kant van het verhaal."