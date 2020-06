Commissie Remkes komt met stikstofadvies: "Het wordt een spannende middag voor veel sectoren"

Door de uitbraak van het coronavirus was er even minder aandacht voor de stikstofkwestie, maar achter de schermen ging de adviescommissie van Johan Remkes gewoon door met het onderzoek naar de maatregelen die genomen moeten worden om de stikstofuitstoot in de toekomst te verlagen. Verslaggever Gerrit de Boer legt uit wat precies het probleem is. "Het belangrijkste is dat er te veel stikstof is. Kwetsbare natuurgebieden hebben daar last van. Die gaan kapot omdat er in plaats van planten bijvoorbeeld brandnetels groeien. Daarom moet de stikstofuitstoot naar beneden. Dat is kort samengevat de kwestie die speelt.""

Bouw- en landbouwsector

Eerder al werden er maatregelen aangekondigd in de PAS, het Programma Aanpak Stikstof. Die maatregelen hadden vooral gevolgen voor de landbouw- en bouwsector. Zo werden er projecten in de bouw stilgelegd. Gerrit: "De bouwsector stoot maar een heel klein stukje van de stikstof uit. Volgens onderzoek van het RIVM komt een groot deel van de stikstofuitstoot uit de landbouwsector. Daardoor ontstond er een hele strijd. Er werden allerlei maatregelen aangekondigd door het kabinet. Bedrijven die op vrijwillige basis werden uitgekocht door het kabinet."

Hardere maatregelen

Gerrit de Boer verwacht dat de commissie Remkes maandagmiddag met verdergaande maatregelen komt. "Het wordt een heel spannende middag. Het kan op alle vlakken gevolgen hebben: voor de landbouw, de bouw, maar ook het verkeer en de vliegvaartindustrie. Wat de voorstellen zullen zijn, weten we nog niet. Dat moeten we afwachten." Het gaat om voorstellen, niet om bindend advies. Toch zijn het wel adviezen die door de regering serieus zullen worden genomen, verwacht Gerrit. "Wanneer we met voorstellen komen waarvan het Europese Hof zegt, dat lijkt nergens naar, dan zijn we weer terug bij af."