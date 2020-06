Friese gemeenten in verzet tegen kortingen op sociaal domein

De gemeenten krijgen het geld voor het sociaal domein van het Rijk via het Gemeentefonds. Minister Kajsa Ollongren heeft vorige week een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze een herverdeling van deze gelden aankondigt. Het gevolg van haar voorstel is dat de kleinere gemeenten met minder dan 100.000 inwoners er op achteruit gaan, soms met flinke bedragen.

Protest aantekenen

Via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tekenen de Friese gemeente hier protest tegen aan. Zo'n zestig gemeenten doen hier aan mee. "Wij zijn hier wel van geschrokken, vooral omdat veel gemeenten al met tekorten op het sociaal domein kampen", zegt Fred Veenstra, voorzitter van de vereniging van Friese gemeenten.

Zo gaat Amsterdam er negentig miljoen euro op vooruit, terwijl een kleinere gemeente als Dantumadiel maar liefst een miljoen euro moet inleveren. "Dat is een heel groot bedrag voor zo'n gemeente", aldus Veenstra. Volgens de burgemeester is het nog niet te laat om met de minister in gesprek te gaan. De herverdeling van het sociaal domein is nog maar het eerste deel van de gelden die via het Gemeentefonds worden uitgedeeld.

Later dit jaar komt er ook nog een voorstel voor de gelden voor bijvoorbeeld wegen, onderwijs en cultuur. Veenstra hoopt dat overleg met de minister een andere verdeling zal opleveren.