Voor het eerst weer bezoekers bij kerkdiensten

"Het aantal kerken dat in Friesland open is gegaan vandaag, is bijna op de vingers van één hand te tellen", zegt predikant Wim Beekman van de protestantse kerk in Fryslân. "Het is voor veel kerken moeilijk om nu open te gaan, want er moet zoveel geregeld worden en dan mag je nog maar maximaal dertig mensen binnen hebben. Dan wachten ze liever tot 1 juli, want dan mogen er honderd mensen naar binnen."

Martinikerk

Een van de kerken die wel weer open ging, was de Martinikerk in Bolsward. Een kleine twintig mensen kwamen op de dienst af. Er hadden dus nog meer mensen kunnen komen, maar dat dat niet gebeurde, verbaast Beekman niet. "Mensen willen niet het risico lopen dat ze weer naar huis moeten, omdat er te veel mensen komen. Dan blijven ze liever thuis."

Ook al zijn er maar enkele mensen, predikante Marieke Ariesen-Holwerda was er blij mee. "Ik ben blij dat ik weer gezichten zie. Voor de camera werkte dat ook wel en we hadden een heel goed team waarmee we het in gang hebben gezet, maar echte mensen in de kerk is toch anders."