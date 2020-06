Friezin in New York: "Het einde van de protesten in nog niet in zicht"

In New York woont Lizabeth Dijkstra. Ze komt van oorsprong uit Hitzum, maar woont al vier jaar in 'the Big Apple'. Ze promoveert in de filosofie op het onderwerp morele verantwoordelijkheid van de mens in relatie met kunstmatige intelligentie. Ze volgt de protesten in haar stad en de rest van het land op de voet en praat met vrienden veel over hoe ze iets kunnen doen tegen racisme in het land.

Van de protesten zelf maakt Lizabeth niet veel mee. Die zijn er niet veel in de buurt Brooklyn, waar ze woont. Maar ze zijn enorm groot en volgens haar houdt het voorlopig ook niet op. "Elke dag zijn er tienduizenden mensen die hier de straat op gaan en het einde is nog niet in zicht", zo zegt ze. De schaal van de protesten is volgens haar historisch. Hervormingen zullen het moeten veranderen en als dat niet gebeurt, dan zal er geweld om de hoek komen, zo verwacht ze.

Groot probleem

Racisme is volgens haar een groot probleem in Amerika. Het coronavirus bijvoorbeeld, heeft onder de niet-witte bevolking veel meer slachtoffers gemaakt. Ook economisch hebben zwarte Amerikanen het veel moeilijker en ze krijgen minder kansen. De statistieken geven aan dat zwarte en donkere Amerikanen veel meer in gevangenissen zitten. Ze hebben ook veel minder toegang tot de zorg.

De ongelijke behandeling ligt aan de oppervlakte. Volgens haar zijn er wel parallellen met Europa. Het is volgens haar duidelijk dat we kritisch naar onszelf moeten kijken wat dit onderwerp betreft. Het gaat volgens haar niet om de directe discriminatie, maar om de patronen in de maatschappij. Mensen worden buiten hun eigen schuld om achtergesteld.