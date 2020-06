Auto belandt in de sloot bij Wijnjewoude

In eerste instantie bleek de locatie van het ongeluk onduidelijk bij de hulpdiensten. Na enkele zoekslagen werd duidelijk dat er een auto in de sloot naast de parallelweg van de N381 lag.

De brandweer heeft een man uit de auto gehaald. Hij is gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Hoe de man eraan toe is en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.