Auto in brand gestoken in Leeuwarden; politie zoekt getuigen

De brand in het voertuig is naar alle vermoedens aangestoken, zo melden de politie en de eigenaar van het voertuig. Volgens omstanders was het rubber van het raam aan de bestuurderskant losgehaald, waarop het raam een klein stukje naar beneden was gezakt. In het voertuig zou een flinke benzinelucht hebben gehangen.

De eigenaar roept op sociale media op of er mensen zijn die mogelijk iets hebben gezien. Mensen die meer weten van het incident wordt verzocht contact op te nemen met de politie. De eigenaar van het voertuig looft een beloning uit voor de tip die naar de dader leidt. Waarom de auto in brand is gestoken is niet bekend.