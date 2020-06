Koning Willem-Alexander koopt Fries jacht van 2 miljoen

De koning zou de Wajer 55 aangeschaft hebben voor bij zijn vakantiehuis in Griekenland. Zijn vorige boot, ook een Wajer, lijkt hij te hebben verkocht.

Het nieuwe jacht van de koning is 16 meter lang. Het is een van de grootste en meest luxe modellen van Wajer Yachts. De vorige Wajer van de koning is ruim 11 meter lang. Ook is het motorjacht flink duurder dan de vorige. De Wajer 38 kostte de koning ongeveer 800.000 euro. Voor zijn nieuwe speeltje moest hij zo'n 2 miljoen euro betalen.

Het jacht is voorzien van vele technische snufjes zoals een elektrisch cabrio dak en heeft vier slaapplaatsen, keuken en een badkamer.