Goudsmid uit Joure maakt speciale corona-sieraden

Iedereen zal de vorm van het coronavirus zo langzamerhand wel eens voorbij hebben zien komen. Het bolletje, met een bijna ontelbare hoeveelheid uitsteeksels, vormde een grote uitdaging voor Van der Wal. Want hoe maak je daar nu een stevig sieraad van?

Meer dan 180 onderdelen

"De vorm had ik natuurlijk al eens voorbij zien komen. Het is een mooie vorm om iets mee te doen, maar er is veel werk in gaan zitten. Op elke bol zitten al zo'n vijftig tentakels, en in totaal waren het meer dan 180 onderdelen. Ik ben er enkele weken mee bezig geweest", volgens de goudsmid.

Uiteindelijk zijn het twee manchetknopen geworden en heeft hij ook een corona-hangertje gemaakt. Voor de sieraden is veertien karaats wit- en roodgoud gebruikt. Bijzonder aan de manchetknopen is dat ze perfect in elkaar passen, als de eigenaar ze niet draagt.

"Hij is er erg blij mee", volgens Van der Wal. "De klant vond het mooier dan hij had verwacht, en dat is een mooi compliment."