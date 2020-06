Meeste vrijwilligers Kazemattenmuseum blijven thuis

Een groot deel van de vrijwilligers is boven de zeventig en is erg enthousiast, maar volgend het museum is het gewoon niet verstandig om ze in te zetten. "De vrijwilligers willen wel heel graag aan de slag. Maar we raden ze het ook gewoon af. We willen geen enkel risico nemen", zegt vrijwilligerscoördinator Henri Meijering.

In de praktijk betekent dat dat er zo'n 25 vrijwilligers ingezet kunnen worden om bezoekers op te vangen. Met die bezetting lukt het het museum niet om de normale openingstijden aan te houden.

Inzetten op recordaantal bezoekers

Op vrijdag was het museum voor het eerst weer open. Verspreid over de dag kwamen er dertig mensen naar de Kazematten. Het verschil met vorig jaar is enorm. Voorzitter Ruurd Gaastra: "Vorig jaar hadden we begin juni zo'n 6.000 mensen over de vloer gehad. Nu stond de teller vrijdagmorgen nog op nul." Extra zuur is volgens Gaastra dat ze dit jaar eigenlijk hadden ingezet op een recordaantal bezoekers.