UPDATE: Dode steekpartij Mûnein is 23-jarige man uit Almere

Het incident vond plaats in een woning aan de Mounewei in het dorp. De hulpdiensten reden in groten getale uit. Meerdere politie-auto's, ambulances en ook de traumahelikopter werden opgeroepen, maar de hulp voor de man uit Almere mocht niet meer baten. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Een 38-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel is zwaargewond geraakt bij het incident. Hij is, onder begeleiding van een arts van het mobiel medisch team, naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon bij aankomst direct een 27-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel als verdachte aanhouden.

Wat de aanleiding was van de steepartij is nog niet duidelijk.

Recherche-onderzoek

De recherche doet onderzoek naar de precieze toedracht van dit incident. Zo is er op zaterdagavond een uitgebreid buurtonderzoek gedaan, heeft het team forensische opsporing de woning en de omgeving onderzocht en hoort de recherche getuigen en de verdachte.

De politie komt graag in contact met mensen die iets opvallends hebben gezien op zaterdagavond 6 juni rond 17:00 aan de Mounewei in Mûnein of andere relevante informatie hebben. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.