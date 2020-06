Black Lives Matter-tegendemonstratie in Leeuwarden gaat niet meer door

Slijver zegt zijn demonstratie vanwege de veiligheid en bedreigingen nu af te zeggen. "Mijn beweegreden was om een dialoog te creëren en niet om nog meer verdeeldheid te creëren en die kant gaat het nu helaas wel op", zo schrijft hij op Facebook.

Black Lives Matter

De tegendemonstratie zou tegelijkertijd plaatsvinden met de Black Lives Matter demonstratie. Directe aanleiding ervan was de dood van George Floyd, die twee weken geleden door politiegeweld om het leven kwam in Amerika. Dat heeft geleid tot Black Lives Matter-protesten over de hele wereld.

Er is nu voor Leeuwarden gekozen, omdat racisme nog altijd een gevoelig onderwerp is in Fryslân, zegt Fabiola Sensi van de organisatie. Ze kan nog niet inschatten hoeveel mensen naar de demonstratie zullen komen.