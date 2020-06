Wereldkampioen thaiboksen opent boksschool in Franeker

Ze ging naar Thailand en stapte de ring in om het thaiboksen te proberen. "Ik dacht, ik ben een hele goede kickbokser, dat kan ik wel. Maar toen heb ik flink wat klappen en ellebogen gehad, en ben ik in het ziekenhuis geëindigd."

Dat was voor haar echter de reden om door te gaan in de sport. "Ik dacht: dit is het, dit wil ik." Ze kreeg een contract aangeboden in Thailand en verhuisde daarheen. Een jaar laten werd ze al wereldkampioen. Daardoor werd ze ook beroemd in Thailand, waar de sport erg populair is. "Het is een volkssport, zoals wij voetbal beleven."