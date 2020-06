Omrop TIP: Ik ben PRO - fouten maken mag niet

Het valt ook docent Mirjam Bergsma op dat kinderen in het praktijkonderwijs vaak negatief over zichzelf denken. 'Ik vind dat soms wel zorgelijk. Ze zeggen: 'Dat kan ik toch niet' en gaan dan in de weerstand. Het is lastig om te falen, want dan wordt weer bevestigd dat ze het niet kunnen. Terwijl als ze het doen, en het gaat goed, dan zie je dat ze groeien. Dus die succeservaring is echt belangrijk voor ze.'