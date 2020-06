Anderhalf miljard voor openbaar vervoer is onvoldoende: "Niet genoeg om kosten te dekken"

Hoewel er dus anderhalf miljard beschikbaar komt, is dat volgens Hettinga niet voldoende. "Het is niet genoeg om de kosten te dekken, zelfs. Dus we hadden graag wat meer gehad, maar we moeten het ook accepteren."

Ook in 2021 nog hulp nodig

De bijdrage van het Rijk geldt vooralsnog tot het einde van het jaar, maar Hettinga verwacht ook daarna nog hulp nodig te hebben. "Ik vrees dat het lang niet genoeg is, op het einde van het jaar zijn we echt nog niet terug op het aantal reizigers dat we gewend zijn en wat voor ons een aantal reizigers is waar we van kunnen leven."

"We zullen met het kabinet in de slag moeten voor de periode na dit jaar," zegt Hettinga. "Dat kan verdere compensatie zijn, maar ook andere maatregels. Het zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn in deze overmachtsituatie de contracten open te breken en nieuwe voorwaarden af te spreken."