Nieuwe hoofdredacteur De Moanne Amarins Geveke: 'We moeten verleiden het blad te lezen"

"Als de inhoud er maar toe doet. Als we wat moois maken, met een goede inhoud en dan is het in het Fries. Als het goed is verleidt het dan mensen het Fries meer te gebruiken," zegt Geveke.

Geveke moet als hoofdredacteur vooral mensen enthousiast maken over De Moanne, vertelt ze. "Waar ik heel goed in ben is het overbrengen van mijn enthousiasme en mensen weer zover te krijgen dat zij De Moanne willen lezen. Dat is mijn taak."

'Aantal abonnees moet omhoog'

Volgens Geveke zal het aantal abonnees van De Moanne hoger moeten worden. "Natuurlijk zullen het nooit hele grote aantallen worden die ons lezen, maar het aantal abonnees, dat nu zo'n 1100 is, dat moet wel omhoog. We moeten als redactie bij een nieuwe nummer enthousiast kunnen roepen dat we trots zijn dat het weer gelukt is er iets bijzonders van te maken", zegt Geveke. "Wat ik fijn zou vinden is dat als je het blad krijgt, dat je direct denkt, ik haal het uit het plastic."

Het hele gesprek met Amarins Geveke is zondag te horen in Buro de Vries.