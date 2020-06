SKS: Dit jaar geen kampioenschap, maar wel een jubileumbokaal

Dit jaar had een bijzonder jaar moeten worden: de SKS viert namelijk het 75-jarig bestaan. "Er wordt helaas niet gezeild om het Sulveren Skûtsje", licht SKS-voorzitter René Nagelhout toe. "We vinden dat het kampioenschap echt bij zomer in Fryslân hoort. Daar hoort publiek bij, daar hoort feest bij." Dat zit er de komende tijd echter niet in, in verband met de coronamaatregelen.

"Maar er komt wel een jubileumweekend waar we een aantal wedstrijden zeilen." Doel is om vier wedstrijden in te plannen in twee dagen en dat moet plaatsvinden in het eerste of tweede weekeinde van september.

Groen licht om te trainen

De skûtsjesilers wachten nu nog op groen licht om te trainen. "Mensen boven de 18 jaar mogen op dit moment niet samen op een schip zitten. Trainen wordt dan lastig. De kans dat we voor 1 september al met een volledige bemanning kunnen zeilen is op dit moment niet heel groot. We volgen de ontwikkelingen en wat er gecommuniceerd wordt uit de NOC*NSF, het Watersportverbond en het RIVM. Zodra er ook maar een beetje ruimte is, zal je onze skûtsjes op het water zien."

Toch wat doen voor het publiek

Maandagavond wordt er overlegd over in welk weekeinde van september er om de jubileumbokaal gezeild zal worden. "Dan zullen we ook met de overheidsinstanties in gesprek moeten." De SKS vindt het belangrijk dat er toch wat voor de skûtsjeliefhebbers gedaan wordt. Nagelhout: "We zullen kijken hoe we toch wat kunnen betekenen voor de mensen die het skûtsjesilen een warm hart toedragen. We verwachten binnen nu en twee weken een definitieve datum en binnen nu en vier weken de beslissing of we het door kunnen laten gaan.