Auto klapt op boom in Haule; bestuurder naar het ziekenhuis

Het lukte de brandweer na bijna een uur om de bestuurder te bevrijden. Het slachtoffer is overgedragen aan het ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De weg is enige tijd afgesloten geweest. De auto raakte flink beschadigd door de botsing en is geborgen.