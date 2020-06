Fryslân doet beroep op Portugal: bescherm de grutto, bouw geen nieuw vliegveld

Grutto's zoeken niet snel een andere plek

Wetenschappers in Portugal en in Nederland hebben eerder duidelijk gemaakt dat grutto's heel honkvast zijn. Komt het nieuwe internationale vliegveld Montijo Airport er, dan zullen de grutto's niet heel snel een andere plek zoeken. Dit betekent dat de vogels erg verstoord zullen worden door het vliegverkeer. Dat kost zoveel energie dat het moeilijker wordt om sterk genoeg te worden voor de reis naar Nederland en voor het leggen van de eieren.

Het rapport over de ecologische gevolgen dat groen licht gaf voor de bouw van het vliegveld is nu ook onderwerp van een rechtszaak in Portugal. Dat gebeurt op initiatief van onder andere de Portugese vogelbescherming. Door onder andere het gebruik van niet-actuele gegevens zou dat rapport niet deugen. Eigenlijk zou er nieuw onderzoek moeten komen: een soort van Milieu Effect Rapportage zoals we die hier ook kennen, zegt Hoogland.

Geen hoge verwachtingen

De gedeputeerde heeft geen overdreven hoge verwachtingen over het effect van de brief. "Ik denk ook niet dat we er te veel op moeten vooruitlopen." Het is - door de coronacrisis - nu wel wat te laat voor dit jaar, maar de Portugese regering wordt in de brief uitgenodigd om een bezoek te brengen aan een Fries weidevogelgebied.

Intussen maakte de Portugese regering deze week bekend gewoon door te gaan met de bouw. Wetenschapper José A. Alves, die tegen het vliegveld strijdt, is bang dat de bouw van het vliegveld gewoon gaat beginnen, terwijl de juridische strijd nog wordt gevoerd.

Ironie op mondiale dag voor het milieu

"Aan de ironie dat je net op World Environment Day zo prominent een plan promoot om één van de belangrijkste wetlands van Europa te vernielen, valt bijna niet te ontkomen", schrijft de Portugese vogelbescherming SPEA op Twitter.