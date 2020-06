Welcome to the Village geeft tips tegen racisme: "We hebben een verantwoordelijkheid"

"Wij kunnen mensen op deze manier bereiken", zegt Eva van Netten van de festivalorganisatie. "Het is precies wat we op het festival ook zouden doen. Daar hoop je dat er na een optreden bij de bar een gesprek ontstaat over een thema. Dat mensen dan gaan praten en elkaar beter begrijpen."

Er kwamen direct al reacties op het bericht. "Dat hadden we uiteraard verwacht. Het is tenslotte Facebook en je weet dat mensen snel en anoniem achter hun scherm kunnen reageren. Maar wat ontstond was ook wel mooi."

Elkaar beter begrijpen

Van Netten doelt op een reactie van iemand die stelt dat ze zich bezig moeten houden met het organiseren van het festival in plaats van met activisme. "Er volgde een beargumenteerde discussie over waarom we dit doen. Uiteindelijk was het resultaat dat iedereen elkaar net iets beter begreep. Dat is precies wat je wil."