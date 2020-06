Stichting voor kinderen met kanker werd slachtoffer van inbraak, maar krijgt hulp

De inbraak gebeurde in de nacht van van maandag op dinsdag. De pot stond op de toonbank en zou bijna geleegd worden. Het was een zware klap voor de stichting. Die is opgericht door Renate Pander nadat haar zoon kanker kreeg. "Het viel mij op dat er in het ziekenhuis kinderen lagen die nauwelijks bezoek kregen. De ouders konden dat niet betalen of moesten werken. Ik vind dat kinderen alle dagen bezoek moeten krijgen van de ouders. Dat was de reden om de stichting op te richten."

Hulp aan gezinnen

Zo'n 20 gezinnen per jaar krijgen hulp van de stichting: "Ze worden naar ons doorverwezen door het maatschappelijk werk van het Máxima Medisch Centrum in Utrecht. Die hebben dan al bepaald of ze er recht op hebben. Van ons krijgen ze dan 800 euro voor reis- en verblijfskosten."

Door de jaren heen is er al meer dan 100.000 euro opgehaald. Maar door de coronacrisis wordt het voor de stichting steeds moeilijker om het geld in te zamelen. Normaal staat de stichting op festivals en braderieën, maar dat kan nu niet. De bodem is nog niet in zicht, zegt Renate Pander, maar komt al wel dichterbij. "We krijgen in deze coronatijd steeds meer aanvragen binnen voor steun, omdat mensen het financieel zwaar hebben. Dus we hebben het geld ook hard nodig."