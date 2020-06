Deel van Achtkarspelen klaar met zorgcowboys

De drie partijen willen dat burgemeester en wethouders terugvorderen wat ze te veel hebben betaald aan de jeugdzorgaanbieders. Daartoe hebben de drie oppositiepartijen in een motie opgeroepen. In deze motie pleiten ze er ook voor om niet opnieuw met deze aanbieders in zee te gaan.

In totaal hebben achttien gemeenten, waaronder Achtkarspelen, ruim 8,5 miljoen te veel betaald aan de jeugdzorgaanbieders. In Achtkarspelen gaat het om 775.000 euro. Een idee was om het terugbetalen met een verdeelsleutel te regelen, maar dan zou Achtkarspelen minder terugkrijgen. Dat zien FNP, PvdA en PVV niet zitten.

Stemming komt later

De motie is nog niet in stemming gekomen; de tekst wordt nog op zo'n manier aangepast dat mogelijk een meerderheid van de raad het eens is met het verhaal. Eind juni praat de politiek in Achtkarspelen opnieuw over de zaak.