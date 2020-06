Anderhalf miljard en afspraken voor het openbaar vervoer: pijn wordt nu verdeeld

Het geld gaat onder andere naar de rederijen Wagenborg en Doeksen en vervoerder Arriva. Melles is blij met de extra bijdrage. "We hebben in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) lang gesteggeld over het percentage in de kosten dat we nodig hebben om het openbaar vervoer kostendekkend te maken. De pijn wordt evenredig verdeeld. En er zijn afspraken gemaakt over monitoring van de kosten en controle achteraf."

Nu kan Doeksen blijven varen

Niet alle pijn is weg door deze bijdrage, al helpt het wel. "Het zal een slecht jaar worden voor ons, maar we kunnen ons nu aan de vervoersafspraken houden en blijven varen."

Melles sprak zich de laatste tijd geregeld uit over de geldpijn van rederij Doeksen. Het bedrijf is verplicht om naar Vlieland en Terschelling te varen, maar doordat de capaciteit op de boten door coronamaatregelen is beperkt, vallen de inkomsten in het niet bij de kosten. "Dit kunnen we niet volhouden", zei hij er eerder over.

'OV is essentieel'

Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft het openbaar vervoer zich de afgelopen tijd van haar beste kan laten zien door het vervoer in stand te houden en aanpassingen te doen om de bussen, treinen en boten 'coronaproof' te maken. "Het OV is een essentiële schakel in onze samenleving en dat onderstrepen we met deze vergoeding", zei Van Veldhoven in een toelichting op het extra geld dat nu beschikbaar wordt gesteld.