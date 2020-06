Sporter fan de Wike: Harmen Brouwer moet SKS-debuut uitstellen

Zodoende moet Brouwer nog even geduld hebben voordat hij met zijn bemanning in actie kan komen met het skûtsje De Jonge Jan, en dat is niet eenvoudig. Ze willen niets liever dan zo snel mogelijk het water op en zeilen.

Verleden

Het skûtsje De Jonge Jan zeilde van 2001 tot en met 2005 ook al voor Langweer in de SKS. Daarna werd het schip gekocht door Jelle Talsma, die in de IFKS kampioen werd in 2009. Later schipperde zoon Fonger Talsma nog een aantal jaren in de IFKS.