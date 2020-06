Gemeenten mogen voortaan bepalen of boa's wapenstok krijgen: "Acties hebben geholpen"

"In de coronacrisis hebben we meer handhavende taken opgepakt", zegt Schurer. "Dat heeft tot wat geweldsincidenten geleid en dat willen we voorkomen." Met wapens zouden de boa's zich tegen geweld kunnen verdedigen, is de gedachte. In eerste instantie gaat het dus om de wapenstok, maar er wordt ook nog onderzoek gedaan naar het gebruik van pepperspray.

Eerst nog training

Wanneer boa's van een wapen gebruikmaken, dan moeten ze dat wel kunnen uitleggen. "Je moet uit kunnen leggen waarom je dat hebt gedaan, maar dat is niet meer dan normaal. Voordat het zover is, moet je als handhaver ook getraind worden. En het moet nog precies in de wet worden vastgelegd wanneer je de wapenstok daadwerkelijk in mag zetten."