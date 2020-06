Trek-Segafredo neemt Pieter Weening mee naar de Giro: "Niet lullen, maar trappen"

Een man die een grote rol heeft gespeeld in de komst van Weening naar zijn nieuwe ploeg is Steven de Jongh, de oud-wielrenner en nu de ploegleider van Trek-Segafredo. In de winter hadden beide mannen al contact met elkaar. "Hij zag het wel zitten en heeft de mensen bij de ploeg er warm voor gemaakt. Begin dit jaar kwam het in een stroomversnelling. In maart zou ik al fietsen voor die mannen, maar toen kwam het coronavirus om de hoek. Dus alles is wat later geworden", zegt de Harkiet, die eerder al twee Giro-etappes en een Tour-etappe won.

'Niet lullen, maar trappen'

Maar waarom wil De Jongh Weening nou zo graag bij zijn ploeg hebben? De Jongh: "We waren nog op zoek naar iemand die een grote ronde aan kan met een hoop ervaring. Pieter is iemand van 'niet lullen, maar trappen' en dat past wel bij ons. Het niveau dat hij vorig jaar heeft laten zien, was voor ons voldoende om voor Pieter te gaan."