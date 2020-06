Rijk geeft 200 miljoen euro subsidie aan cultuur; Fryslân krijgt 1,2 procent

In de toelichting op het advies schrijft de Raad voor Cultuur dat verreweg de meeste subsidie-aanvragen uit de Randstad komen. De Raad laat verder weten het heel jammer te vinden dat uit diverse provincies maar een klein aantal aanvragen is gedaan. Dat geldt volgens de Raad onder meer voor Drenthe en Fryslân. "We moeten met elkaar meer ambitie tonen en hier meer geld naartoe halen", vindt Zijlstra.

Kritisch over Oerol-subsidie

Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft een meer genuanceerde reactie. Ze is blij met Tryater, maar erg kritisch over het advies om een paar ton op het budget van Oerol te korten. "In de lobby richting de Tweede Kamer zullen we ons zeker sterk maken voor de subsidies voor Oerol en het Fries Museum. Die 'Ja, mits' moet uiteraard een gewone 'Ja' worden", zegt Poepjes.

De gedeputeerde is verder ook positief over de zes ton subsidie die de Raad voor Cultuur wil geven aan ontwikkelproject Grand Futura in de stad Groningen. Grand Futura is een initiatief van het samenwerkingsverband 'We the North' van Fryslân, Groningen en Drenthe en komt volgens Poepjes ook het toneeltalent uit Fryslân ten goede. "Het is heel goed dat we nu talent in de regio kunnen houden en dan ze niet allemaal verdwijnen richting Amsterdam."

Negatieve adviezen

Twee ontwikkelaanvragen uit Fryslân waren minder gelukkig. Een aanvraag van de Leeuwarder Popfabriek kreeg een negatief advies. Hetzelfde geldt voor het project D:DNA van Oeds Westerhof en Sjoerd Wagenaar.